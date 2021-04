Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar pourrait toucher un petit pactole au PSG !

Publié le 16 avril 2021 à 5h15 par T.M.

Finalement, Neymar va bel et bien prolonger avec le PSG. Et le nouveau contrat du Brésilien va inclure quelques bonus très intéressants.

Malgré les dernières rumeurs apparues en Espagne, c’est bien au PSG que l’avenir de Neymar va se poursuivre. Actuellement sous contrat jusqu’en 2022, le Brésilien va parapher d’ici peu un nouveau bail… jusqu’en 2027 comme le10sport.com vous l’a confirmé. Ne manque désormais plus que l’officialisation. Et à ce sujet, Fabrizio Romano a annoncé que cela ne serait plus qu’une question de temps et qu’une « grosse annonce » devrait intervenir d’ici quelques jours.

Une victoire en Ligue des Champions peut rapporter gros