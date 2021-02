Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Pochettino… Ces révélations sur l’état d’esprit de Mbappé !

Publié le 17 février 2021 à 20h45 par H.G. mis à jour le 17 février 2021 à 20h47

Alors qu’il pourrait désormais être prêt à prolonger son contrat au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé serait particulièrement épanoui au sein du club de la capitale.

À la croisée des chemins pour son avenir au PSG, club au sein duquel il est sous contrat jusqu’au 30 juin 2022, Kylian Mbappé réclame encore un peu de temps afin de prendre une décision pour son futur. Cependant, une première tendance commencerait à se dégager à en croire les informations dévoilées par L’Equipe ce mercredi. En effet, le média français a annoncé que l’ancien joueur de l’AS Monaco songeait à poursuivre sa carrière au PSG encore une ou deux saisons supplémentaires, chose qui supposerait alors une prolongation de son bail. Kylian Mbappé ne l’a pas caché ce mardi au sortir de la victoire des siens contre le FC Barcelone (4-1) lors de laquelle il a inscrit un triplé : il tient en ce maillot rouge et bleu de l’écurie francilienne. Et visiblement, son attitude en coulisses irait en ce sens…

Kylian Mbappé se plait réellement au PSG !