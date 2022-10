Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Messi... Un coup de tonnerre est annoncé pour Mbappé

Publié le 6 octobre 2022 à 14h30

Amadou Diawara

A la fin de la dernière saison, Kylian Mbappé a décidé de prolonger son contrat de trois saisons avec le PSG, plutôt que de rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement. Et aujourd'hui, le numéro 7 du PSG regretterait son choix à cause de Neymar. En effet, Kylian Mbappé serait mécontent parce que Neymar n'a pas été vendu, comme sa direction lui a promis.

Lors de la saison 2021-2022, Kylian Mbappé était confronté à un énorme dilemme. Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin 2022, le champion du monde français était partagé entre une prolongation avec le PSG et un transfert libre et gratuit vers le Real Madrid.

Mbappé regrette d'avoir snobé le Real pour le PSG

Malgré un accord de principe avec le Real Madrid - comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité - Kylian Mbappé a finalement décidé de parapher un nouveau bail de trois saisons avec le PSG. Un choix qu'il regretterait aujourd'hui.

Le PSG n'a pas tenu sa promesse en vendant Neymar

Selon Defensa Central , Kylian Mbappé commencerait à penser qu'il a fait une erreur en prolongeant son contrat avec le PSG, plutôt que de signer en faveur du Real Madrid. Et actuellement il ne serait pas satisfait de sa situation à Paris. D'autant que Neymar et Lionel Messi lui voleraient la vedette au PSG.

