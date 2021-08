Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Mbappé, Messi… La message très fort de Pochettino !

Publié le 30 août 2021 à 0h45 par La rédaction

Avec le recrutement estival colossal du PSG, Mauricio Pochettino a encore plus de stars à sa disposition. Interrogé sur son quotidien avec Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi, le technicien argentin a confié qu’il était facile de les entraîner.

Arrivé au PSG l’hiver dernier pour succéder à Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino est un entraîneur heureux. Vu l’effectif dont il dispose, le coach parisien a toutes les armes à disposition pour atteindre les objectifs fixés par le club. Mais avoir un tel effectif n’est pas toujours simple car Mauricio Pochettino doit gérer les égos de ses stars. Interrogé par Prime Video Sport sur son quotidien avec Neymar, Kylian Mbappé, Lionel Messi et Angel Di Maria, entre autres, Mauricio Pochettino a fait passer un message fort.

« Quand vous avez ce genre de talents, c’est plus facile de travailler »