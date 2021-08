Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kimpembe s’enflamme pour l'arrivée de Lionel Messi !

Publié le 29 août 2021 à 20h45 par La rédaction

Alors que Lionel Messi devrait connaître ses premières minutes avec le PSG ce dimanche, Presnel Kimpembe s’est totalement enflammé.

Après deux semaines d’entraînement et de remise en forme, Lionel Messi est prêt et figure dans le groupe du PSG pour le déplacement à Reims. L'Argentin va donc vivre ses grands début avec le PSG ce dimanche, après plus de 20 ans passés à Barcelone. Depuis son arrivée, ses nouveaux coéquipiers ont eu le temps de prendre la mesure du niveau de la Pulga . Et c’est notamment le cas de Presnel Kimpembe.

«Vous avez l’impression que c’est un extraterrestre, mais il est humain»