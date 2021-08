Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a fixé ses conditions pour Mauro Icardi !

Publié le 29 août 2021 à 19h30 par Amadou Diawara

Soumis à une lourde concurrence au PSG, Mauro Icardi voudrait migrer vers d'autres horizons pour emmagasiner du temps de jeu. Alors que Massimiliano Allegri souhaiterait faire du numéro 9 du PSG sont avant-centre titulaire, Leonardo aurait fixé des conditions claires. En effet, le directeur sportif du PSG aurait fait savoir au clan Icardi qu'il voulait empocher du cash pour son départ.

Après un prêt d'un an concluant, Mauro Icardi a vu son option d'achat être levée par le PSG. Toutefois, sa deuxième saison à Paris ne s'est pas du tout passée comme il l'aurait imaginé. Peu épargné par les pépins physiques, Mauro Icardi n'a pas pu évoluer à son plus haut niveau lors de l'exercice 2020-2021. Ce qui aurait pu provoquer son départ lors de ce mercato estival. Et alors qu'il défend toujours les couleurs du PSG, le buteur argentin pourrait finalement partir dans les derniers instants du marché. En effet, comme l'a annoncé Foot Mercato ce dimanche, Mauro Icardi serait conscient qu'il ne figure pas vraiment dans les plans de Mauricio Pochettino cette saison. Et alors que la concurrence est rude au PSG, l'ancien capitaine de l'Inter aurait compris qu'il n'aura pas beaucoup de temps de jeu s'il restait à Paris. Dans cette optique, Mauro Icardi aimerait faire ses valises et se trouver un nouveau club, où il pourrait jouer régulièrement. Et ce club pourrait être la Juventus.

Leonardo aurait approché le clan Icardi

Toujours selon Foot Mercato , Massimiliano Allegri serait un grand fan de Mauro Icardi et voudrait à tout prix l'avoir sous ses ordres cette saison. D'autant qu'il a perdu Cristiano Ronaldo, qui vient de faire son retour à Manchester United. Et alors que ses hommes ont chuté face à Empoli (0-1), le coach de la Juventus aurait accéléré les discussions pour s'offrir le buteur argentin. D'ailleurs, Max Allegri aurait même approché Mauro Icardi pour lui faire savoir qu'il comptait faire de lui son attaquant de pointe titulaire cette saison s'il le rejoignait à Turin. Mais qu'en pense le PSG de Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ?

Le PSG veut empocher du cash pour Mauro Icardi