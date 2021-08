Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi a reçu un message tonitruant pour son avenir !

Publié le 29 août 2021 à 19h15 par A.D.

Alors qu'il voudrait quitter le PSG, Mauro Icardi aurait été approché par Massimiliano Allegri. En effet, le coach de la Juventus aurait annoncé au buteur argentin qu'il serait son numéro 9 titulaire s'il rejoignait les Bianconeri avant la fin du mercato estival.

Soumis à une lourde concurrence au PSG, Mauro Icardi serait conscient qu'il n'aura pas beaucoup de temps de jeu à Paris cette saison. Ainsi, d'après les indiscrétions de Foot Mercato , le buteur argentin souhaiterait faire ses valises cet été et rejoindre un tout nouveau club pour se relancer et surtout emmagasiner du temps de jeu. Et cela tombe plutôt bien, puisque Massimiliano Allegri compterait lui offrir ce qu'il désire à la Juventus.

Max Allegri a fait une annonce à Mauro Icardi