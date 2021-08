Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauro Icardi a pris une décision fracassante !

Publié le 29 août 2021 à 18h15 par A.D.

Alors que la concurrence est rude au PSG aux avant-postes, Mauro Icardi serait conscient qu'il aura un faible temps de jeu cette saison à Paris. Dans cette optique, le buteur argentin voudrait changer de club d'ici la fin du mercato estival.

Avec l'arrivée de Lionel Messi, Mauricio Pochettino ne manque pas de solutions en attaque. Ce qui n'arrange pas les affaires de Mauro Icardi. En effet, le buteur argentin pourrait voir son temps de jeu diminuer de plus en plus s'il venait à rester au PSG lors de ce mercato estival. Et il en serait parfaitement conscient. Dans cette optique, Mauro Icardi aurait des envies d'ailleurs.

Mauro Icardi serait clairement tenté par un départ