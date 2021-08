Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : La succession de Ronaldo complètement bloquée par… Mbappé ?

Publié le 29 août 2021 à 11h00 par La rédaction

Alors que Cristiano Ronaldo a officiellement quitté la Juventus, Massimiliano Allegri serait activement à la recherche d'un renfort offensif. Cependant, le dossier Kylian Mbappé pourrait bien bloquer les éventuelles cibles des Bianconeri.

Le mercato estival 2021 est probablement l'un des plus impressionnants de l'histoire. Le 10 août dernier, Lionel Messi a rejoint le PSG après une incroyable prolongation avortée au Barça. Vendredi, c'est Cristiano Ronaldo qui a décidé de changer d'air cet été, en quittant la Juventus afin de faire son retour à Manchester United. Par conséquent, Massimiliano Allegri se retrouve orphelin d'un buteur de renom et chercherait alors à se renforcer offensivement. Pour autant, un certain Kylian Mbappé bloquerait pour le moment tout mouvement...

Le destin de la Juve liée à Mbappé ?