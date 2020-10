Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Mbappé… Leonardo aurait une idée pour Lionel Messi !

Publié le 9 octobre 2020 à 9h15 par T.M.

Alors que Lionel Messi a été associé au PSG cet été, Leonardo pourrait bien revenir à la charge pour la star du FC Barcelone afin de reformer le duo avec Neymar.

L’été 2021 devrait être mouvementé pour le PSG et Leonardo. Forcément, c’est le dossier Kylian Mbappé qui devrait être au coeur de toutes les attentions. Refusant actuellement de prolonger, le Français pourrait être dans une position idéale pour faire ses valises l’été prochain, n’ayant alors plus qu’un an de contrat. Et c’est du côté du Real Madrid que tout le monde l’envoie. Au sein de la Casa Blanca, on se tiendrait d’ailleurs prêt pour lancer l’opération Mbappé. Selon les dernières informations de Josep Pedrerol aurait ainsi l’intention de débuter les négociations avec le PSG dès le mois de juin.

Associer à nouveau Messi et Neymar !