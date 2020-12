Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Mbappe... Ce terrible constat sur l’appel du pied de Messi !

Publié le 20 décembre 2020 à 4h15 par A.M.

Alors que Lionel Messi a voté pour Neymar et Kylian Mbappé pour le trophée The Best, Djibril Cissé estime que l'Argentin n'a pas besoin de ça pour lancer un appel du pied au PSG.

En tant que capitaine de la sélection argentine, Lionel Messi a voté pour les trophées The Best . Et ses choix n'ont pas manqué de faire parler puisqu'il a voté pour Neymar et Kylian Mbappé. Quelques jours après l'appel du pied de Neymar, qui souhaite retrouver Lionel Messi au PSG, les votes de La Pulga n'ont ainsi pas manqué d'interpeller. Mais pour Djibril Cissé, si le numéro 10 du Barça veut venir au PSG, il n'a pas besoin de ça pour le faire savoir.

«Messi n’a pas besoin de voter pour Neymar pour dire qu’il s’intéresse au club»