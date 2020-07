Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar est encore très présent au FC Barcelone…

Publié le 8 juillet 2020 à 3h30 par G.d.S.S.

Trois ans après son départ du FC Barcelone, Neymar est encore sur toutes les lèvres en Catalogne, et même un ancien joueur du club blaugrana rappelle l’importance qu’avait l’attaquant du PSG.

Lors du mercato estival 2017, Neymar devenait le joueur le plus cher de l’histoire du marché des transferts en décidant de quitter le FC Barcelone pour rallier le PSG : 222M€. Depuis, ce départ ne cesse de faire couler beaucoup d’encre en Espagne, et la presse ibérique ne cesse de spéculer d’ailleurs très régulièrement sur un possible retour de Neymar au Barça. En attendant, le club blaugrana tente encore vainement d’oublier le numéro 10 du PSG, et c’est d’ailleurs pour cela qu’Antoine Griezmann a été recruté en 2019.

« Le club a toujours l’idée de remplacer Neymar »