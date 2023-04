Mercato - PSG : Neymar envoie un message clair au PSG

Alexandre Higounet

Alors qu’il vient d’annoncer qu’il allait bientôt être papa pour la deuxième fois, Neymar entend absolument rester au Paris Saint-Germain, qui continue pourtant de chercher une solution sur le mercato. Mais ces dernières heures, le clan Neymar vient d’adresser un nouveau message très clair à sa direction. Explication.

Alors que le couple Neymar venait d’annoncer qu’il attendait un heureux événement, ce qui fait que l’attaquant brésilien va être papa pour la deuxième fois, Bruna Biancardi, sa compagne, a donné de son côté quelques nouvelles. Sur Instagram , elle a ainsi expliqué qu’elle suivait actuellement des cours de français.

Le clan Neymar fait capoter un incroyable transfert https://t.co/Qlds3DPddx pic.twitter.com/xSOlmFfLa7 — le10sport (@le10sport) April 21, 2023

La confidence de la compagne de Neymar

Si a priori, ce détail apparaît anodin, il ne l’est absolument pas. Dans un contexte où la direction du Paris Saint-Germain cherche à trouver preneur pour le joueur, dont le contrat XXL est jugé beaucoup trop onéreux dans le budget en comparaison de son apport sportif, tentant comme l’an dernier de lui montrer le chemin de la sortie, le fait que sa compagne révèle sur Instagram qu’elle prend des cours de français s’apparente à une réponse extrêmement claire du clan Neymar sur le fait que le Brésilien ne partira en aucun cas et qu’il ne sert donc à rien d’y travailler.

Un message adressé au club