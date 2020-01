Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar au cœur d’une énorme bataille à Barcelone ?

Publié le 7 janvier 2020 à 9h15 par A.M.

Régulièrement annoncé dans le viseur du FC Barcelone, Neymar serait essentiellement désiré par les poids lourds du vestiaire, et pas vraiment par les dirigeants qui préfèreraient miser sur Lautaro Martinez.

L’avenir de Neymar ne cesse de faire parler. Annoncé proche de rejoindre le FC Barcelone l’été dernier au terme d’un feuilleton interminable, le Brésilien fait toujours parler de lui en Catalogne. Son arrivée au Barça ne serait pas encore totalement écartée, bien qu’elle soit loin de faire l’unanimité du côté du club blaugrana . En effet, entre les joueurs, dont Neymar est resté proche, et la direction, avec laquelle il est en conflit, les souhaits seraient bien différents.

Neymar désiré par les joueurs du Barça, pas par la direction