Mercato - PSG : Griezmann prêt à accueillir Neymar au FC Barcelone ? La réponse !

Publié le 7 janvier 2020 à 8h15 par G.d.S.S.

Annoncé sur le retour au FC Barcelone, Neymar serait donc toujours susceptible de quitter le PSG. D’ailleurs, même Antoine Griezmann serait favorable à un retour de la star brésilienne en Catalogne…

Comme Le 10 Sport vous l’avait révélé en exclusivité en juin dernier, Neymar avait envisagé de claquer la porte du PSG lors du mercato estival, et une réunion avait d’ailleurs été organisée dès le mois d’avril 2019 avec son entourage pour étudier ses possibilités sur le marché. Finalement, Neymar est resté au PSG, mais son nom continue d’être associé au Barça alors qu’il n’aura plus que deux ans de contrat en juin prochain. Et Antoine Griezmann aurait déjà pris position sur ce dossier…

Griezmann favorable à un retour de Neymar ?