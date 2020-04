Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar a reçu un message en provenance de Barcelone ?

Publié le 1 avril 2020 à 3h10 par La rédaction

Lors d’un entretien accordé au quotidien sportif Mundo Deportivo, le président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu a évoqué le dossier Neymar de manière inattendu… Décryptage.

A l’occasion d’un entretien accordé au quotidien sportif catalan Mundo Deportivo , le président du FC Barcelone Josep Maria Bartomeu a répondu aux questions concernant l’éventuel retour de Neymar en fin de saison : « Je ne peux pas parler de noms. Le Barça sera sur le marché, disposé à effectuer les opérations qu'il jugera appropriées. Bien sûr, nous aurons la capacité. Je le répète, nous sommes le club qui a le plus de revenus dans le monde. Le Barça est le plus grand club du monde. Le fait que les revenus soient réduits, comme tout le monde, ne nous empêche pas d'être le club qui a le plus de revenus dans le monde. Ceux qui disent que le Barça est très mal, je leur dis qu'à la fin, au 30 juin, nous continuerons à être le club qui a le plus de revenus, mais moins parce que tout le monde baisse. »

Rassurer Neymar

Comment interpréter ces réponses ? S’il ne cite pas le nom de Neymar, Bartomeu se montre catégorique sur la capacité d’investissement du club sur le mercato estival ainsi que sur sa santé financière générale. Bien sûr, ces mots sont à l’attention des supporters blaugrana, mais pas que… En agissant de la sorte, le président cherche bien sûr à rassurer ces cadres, à commencer par Lionel Messi, mais également les joueurs qu’il convoite à commencer par Neymar, qui semble douter depuis plusieurs mois de la fiabilité financière du Barça, au point d’envisager désormais sérieusement un avenir à long terme au PSG…