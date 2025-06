Mercato - PSG : Négociations confirmées avec une star !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sous contrat jusqu'en 2026 avec le PSG, Gianluigi Donnarumma fait l'objet d'un véritable feuilleton puisque sa prolongation semble encore loin d'être actée avec le club de la capitale. Et le gardien italien a justement fait le point sur sa situation mercredi soir, confirmant qu'il était toujours en négociations avec le PSG...

Gianluigi Donnarumma au PSG, stop ou encore ? Le gardien italien de 26 ans, qui sort d'une brillante campagne de Ligue des Champions dans laquelle il a brillé sur les phases finales, n'a plus qu'une année de contrat avec le club de la capitale, et rien ne garantit aujourd'hui qu'il restera un joueur du PSG tant qu'il n'a pas prolongé. Ce feuilleton fait d'ailleurs couler beaucoup d'encre depuis plusieurs semaines.

« On avance... » Interrogé en zone mixte mercredi soir, Donnarumma a fait le point sur sa situation personnelle au PSG, et il confirme des négociations en cours : « Mon avenir ? On avance, on avance (sourire). Mon agent (Enzo Raiola) parle avec le club. Moi je suis concentré sur le match, sur le trophée. Mais il n'y a pas de problème », lâche le gardien italien du PSG.