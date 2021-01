Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Navas juge l’arrivée de Pochettino

Publié le 17 janvier 2021 à 7h15 par A.C.

Keylor Navas, gardien de but du PSG, s’est exprimé au sujet de la récente arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc parisien.

Après une large victoire face à Starsbourg (4-0), Leonardo a pris la décision d’écarter Thomas Tuchel et de placer Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain. Il est beaucoup trop tôt pour dire si ce choix a été payant. Pourtant, force est de constater que l’arrivée de Pochettino n’a pas chassé tous les problèmes du PSG. Encore ce samedi face au SCO d’Angers (1-0), l’équipe parisienne a montré un visage bien triste et ne doit son salut qu’à un but salvateur de Layvin Kurzawa.

« On essaie de s’adapter à ses idées »