Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nasser Al-Khelaïfi y voit plus clair dans le dossier Haaland !

Publié le 4 janvier 2021 à 6h30 par Th.B.

Bien que le FC Barcelone et le Real Madrid s’écarteraient petit à petit du dossier Erling Braut Haaland, l’attaquant du Borussia Dortmund figurerait sur les tablettes de Manchester United. De quoi compliquer les affaires du PSG.

En cas de départ de Kylian Mbappé lors du prochain mercato estival, étant annoncé du côté du Real Madrid ainsi que de Liverpool, le PSG songerait à Erling Braut Haaland. Dans son édition de samedi, le journal L’Équipe révélait que le profil de l’attaquant du Borussia Dortmund, où il est contractuellement lié jusqu’en juin 2024, plairait particulièrement à Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG. Et ces dernières heures, de sérieuses avancées sont à noter dans ce dossier qui pourrait bien animer l’actualité du PSG dans les prochaines semaines et prochains mois.

Haaland, nouveau dossier chaud de Manchester United