Mercato - PSG : Nasser Al-Khelaïfi veut piller une nation du Mondial

Thomas Bourseau

Alors que l’Angleterre fait partie des favoris au sacre final de cette Coupe du monde, certaines de ses stars font beaucoup parler d’elles sur le mercato à l’instar de Marcus Rashford et de Jude Bellingham. Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a confirmé un intérêt pour les deux joueurs des Three Lions.

Samedi, l’Équipe de France se mesurera à l’une des sélections qui est un réel prétendant au titre de champion du monde. Pour le 1/4 de finale de la Coupe du monde au Qatar, les Bleus seront opposés à l’Angleterre de la promesse du football britannique Jude Bellingham. Une piste activée par Nasser Al-Khelaïfi comme le président du PSG l’a laissé entendre pour Sky Sports cette semaine. « C'est l'un des meilleurs de la Coupe du monde. Il est calme, confiant… Tout le monde le veut donc je ne vais pas le cacher ».

En plus de Bellingham, le PSG est sur les rangs pour Rashford

Outre Jude Bellingham, Nasser Al-Khelaïfi a avoué avoir des vues sur Marcus Rashford, attaquant des Three Lions et de Manchester United où son contrat actuel expirera en juin prochain. « C'est un autre joueur qui est vraiment incroyable. Et gratuitement ? Pour avoir Rashford gratuitement, tous les clubs courraient après lui, définitivement ».

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi est fixé pour le transfert de Bellingham https://t.co/aIrFiyzID0 pic.twitter.com/hnuyjmOE6E — le10sport (@le10sport) December 8, 2022

Rashford ? Al-Khelaïfi avoue un intérêt de longue date