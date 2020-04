Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mourinho va jouer un sale tour à Leonardo !

Publié le 14 avril 2020 à 6h30 par Th.B.

Ne se montrant publiquement pas très impressionné par les performances de Tanguy Ndombele, José Mourinho compterait cependant mettre des bâtons dans les roues du PSG et des courtisans du Français, refusant de témoigner de son départ de Tottenham.

Et si Tanguy Ndombele faisait ses valises cet été, seulement un an après son arrivée à Tottenham ? Ne parvenant pas à afficher son niveau de la saison passée avec l’OL, l’international français a été la cible des critiques de José Mourinho à deux reprises. En février, lorsque The Special One soulignait la fréquence des blessures du milieu de terrain et en mars quand l’entraîneur des Spurs assurait que Ndombele ne bénéficierait pas d’un crédit illimité. Des sorties choquantes qui n’ont pas été appréciées du clan Ndombele qui prendrait en considération un départ cet été, selon L’Équipe , si la situation restait inchangée entre les deux hommes. Mourinho n’aurait pas pour autant l’intention de témoigner du départ de son milieu de terrain à l’intersaison alors que le PSG et le FC Barcelone seraient notamment sur les rangs.

Ndombele ne disposerait pas de bon de sortie