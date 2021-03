Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Moise Kean lâche ses vérités sur son arrivée à Paris !

Publié le 29 mars 2021 à 0h45 par H.G.

Alors qu’il a rejoint le PSG dans le cadre d’un prêt l’été dernier, Moise Kean confie s’être senti à son aise à Paris directement après son arrivée.

En échec à Everton, Moise Kean a été envoyé en prêt au PSG pour cette saison 2020/2021 sans option d’achat. Et le moins que l’on pusse dire est que le club de la capitale ne doit pas regretter d’avoir misé sur l’attaquant italien tant il se montre performant en attaque, aussi bien dans l’axe que sur un côté comme face au FC Barcelone au Camp Nou en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions (victoire 4-1 des Parisiens). Désormais, toute la question est de savoir ce qu’il adviendra quant à son avenir, Moise Kean espérant vivement que le PSG négociera pour l’acheter malgré la volonté de la Juventus de le rapatrier comme le10sport.com vous l’a annoncé. Mais en attendant que son futur s’éclaircisse, Moise Kean ne s’est pas privé pour affirme toute sa joie d’évoluer à Paris, constatant clairement une évolution dans sa situation par rapport au temps où il évoluait à Everton.

« Le groupe m'a vraiment bien accueilli »