Mercato - PSG : Mohamed Salah pose de grosses conditions pour son avenir !

Publié le 23 décembre 2021 à 16h45 par Th.B.

Hormis un salaire et un statut plus important, Mohamed Salah aurait exigé la venue d’un nouvel attaquant à Liverpool lors des discussions pour sa prolongation de contrat. Le PSG sait à quoi s’en tenir…

En marge du prochain mercato estival, le PSG pourrait se trouver dans l’obligation de recruter un nouvel attaquant afin de combler le potentiel vide laissé par le départ au Real Madrid, ou ailleurs, de Kylian Mbappé. Et hormis Erling Braut Haaland et Robert Lewandowski, deux pistes révélées par le10sport.com en août dernier, les dirigeants du PSG auraient des vues sur Mohamed Salah selon divers médias. Sous contrat jusqu’en juin 2023, l’international égyptien a déjà fait part de sa volonté de finir sa carrière à Liverpool, à condition qu’un terrain d’entente soit trouvé avec ses dirigeants au niveau de sa prolongation de contrat. Pour Sky Sports , Jürgen Klopp faisait passer le message suivant dernièrement. « Nous sommes dans de très bonnes conversations. Je veux que cela (une prolongation) se produise, mais quand ? Je m'en moque ». Et le PSG pourrait bien voir le dossier Salah évoluer les jours passant…

Plus d’argent, un meilleur statut et… un attaquant !