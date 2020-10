Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mino Raiola a failli plomber le recrutement de Leonardo !

Publié le 14 octobre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

En plus du PSG, la Juventus a été annoncée comme une piste plausible pour Moise Kean cet été. Et Mino Raiola, son agent, avait même amorcé des discussions avec le club italien…

« Un retour manqué à la Juve ? C'est vrai que je pouvais retourner à la Juventus, mais la décision a été prise avec ma famille et maintenant je me retrouve à jouer dans le football français. Ce n'est pas la première fois que je viens à Paris. J'y étais déjà allé et j'y ai de la famille », a récemment confié Moise Kean, l’attaquant italien recruté par le PSG sous la forme d’un prêt avec option d’achat cet été. Et si Leonardo a donc réussi un joli coup en s’attachant les services de Kean, le directeur sportif du PSG aurait pu être plombé par l’un de ses proches dans ce dossier…

Le clan Kean voulait la Juventus

Comme l’a indiqué France Football dans ses colonnes, Moise Kean aurait demandé à son agent Mino Raiola, qui est possède de très bonnes relations avec Leonardo, de le faire revenir à la Juventus plutôt qu’au PSG cet été. Mais finalement, avec le retour d’Alvaro Morata et le recrutement de Federico Chiesa, le secteur offensif était bouché chez la Vieille Dame. Et Kean s’est donc tourné vers le PSG…