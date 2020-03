Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un prétendant s’attaque à Meunier et Kurzawa !

Publié le 25 mars 2020 à 22h45 par A.D.

En fin de contrat à l'issue de la saison, Layvin Kurzawa et Thomas Meunier pourraient quitter le PSG. Le Napoli aurait fait des deux latéraux des objectifs prioritaires en vue du prochain mercato estival.

Layvin Kurzawa et Thomas Meunier pourraient prendre la direction du Napoli. En fin de contrat dans trois mois, les deux latéraux seraient de plus en plus proche d'un départ. Lors du dernier mercato hivernal déjà, les deux hommes auraient pu faire leurs valises et quitter le PSG. Alors qu'ils défendent toujours les couleurs parisiennes, Layvin Kurzawa et Thomas Meunier seraient très loin d'une prolongation. Et Gennaro Gattuso serait prêt à profiter de la situation pour les accueillir gratuitement l'été prochain.

Kurzawa et Meunier destinés au Napoli ?