Mercato - PSG : Messi, Verratti… Excellente nouvelle dans cet énorme chantier de Campos

Si Luis Campos est à la recherche de renforts sur le marché des transferts, un des gros chantiers du PSG concerne les prolongations de contrat. Avec en tête de liste Lionel Messi, qui sera libre dans quelques mois et à qui le club de la capitale devrait proposer un bail de deux ans supplémentaires. Dans le même temps, Marco Verratti et Marquinhos devraient également prolonger avec club de la capitale.

La Coupe du monde étant terminée, Lionel Messi va maintenant devoir trancher concernant son avenir. Alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2023, les dirigeants du Paris Saint-Germain souhaitent le prolonger. Focalisée sur le Mondial 2022, la Pulga avait indiqué qu’il prendrait sa décision une fois la compétition terminée. C’est désormais chose faite et les dernières nouvelles sont bonnes dans ce dossier, puisque Lionel Messi ne se verrait pas quitter le club de la capitale.

Deux années supplémentaires pour Messi

D’après les informations du Parisien , le septuple Ballon d’Or serait proche d’étendre son bail avec le PSG. Une information confirmée par ESPN , qui indique que les Parisiens devraient lui proposer un contrat de deux ans. Mais le champion du monde avec l’Argentine n’est pas le seul joueur que le PSG souhaite prolonger. Comme indiqué par le10sport.com, les dirigeants parisiens veulent également sécuriser l’avenir de Marco Verratti et Marquinhos et les négociations avancent bien.

Ça avance pour Verratti et Marquinhos