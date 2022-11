Mercato - PSG : Messi sort du silence pour ce possible transfert

Thibault Morlain

Où jouera Lionel Messi la saison prochaine ? En fin de contrat au PSG, l’Argentin est annoncé un peu partout. Alors que Messi pourrait possiblement prolonger avec le club de la capitale, l’idée d’un retour au FC Barcelone est évoquée, de même qu’un départ vers l’Inter Miami en MLS. Quid également d’un retour aux Newell’s Old Boys, son premier club ? Le septuple Ballon d’Or a fait le point sur cette piste.

Actuellement avec l’Argentine pour disputer la Coupe du monde, Lionel Messi sait déjà le gros dossier qui l’attend au retour du Qatar. En effet, le numéro 30 du PSG va devoir régler les questions autour de son avenir. Cela fait maintenant plusieurs semaines que ce feuilleton suscite de nombreuses rumeurs et pour cause… Messi est en fin de contrat à Paris et le risque est donc de le voir partir libre en juin prochain. Luis Campos veut éviter cela et comme le10sport.com vous l’a révélé, la prolongation de La Pulga est sa priorité. Mais d’autres options s’offrent toutefois à Lionel Messi pour son avenir : le FC Barcelone et l’Inter Miami.

« Jouer aux Newell’s a toujours été l’un de mes rêves »

Une autre piste revient également quelque fois pour l’avenir de Lionel Messi, celle d’un retour aux Newell’s Old Boys, le premier club de l’Argentin. Cela bouclerait alors la boucle pour le septuple Ballon d’Or. Et dans un entretien accordé pour la CONMEBOL , Messi a confirmé que revenir au sein du club basé à Rosario a toujours été l’un de ses rêves : « C’est difficile de savoir ce qui va se passer demain. Jouer aux Newell’s a toujours été l’un de mes rêves depuis tout petit, de pouvoir jouer en Argentine ».

« Actuellement, cela dépend d’énormément de choses »