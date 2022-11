Mercato - PSG : Voilà la vérité sur le transfert avorté de Verratti au Barça

Thibault Morlain

Aujourd’hui cadre du PSG, Marco Verratti aurait toutefois pu connaitre une carrière bien différente. En effet, en 2017, l’Italien souhaitait faire ses valises pour rejoindre le FC Barcelone. Finalement, cela ne s’est pas réalisé, le club de la capitale retenant son milieu de terrain. Ancien agent de Verratti, Donato Di Campli a livré ses vérités sur ce transfert avorté.

A l’été 2017, les transferts de Neymar et Kylian Mbappé n’ont pas été les seuls faits d’arme du PSG. En effet, à ce moment, le club de la capitale avait également réussi à retenir Marco Verratti. L’Italien était alors annoncé au FC Barcelone, un club qu’il voulait visiblement vraiment rejoindre. En effet, pour Report , Donato Di Campli, ancien agent de Verratti, a assuré que son ex-client avait demandé son transfert à la direction du PSG. En vain.

« Je voulais m’excuser »

Après ce feuilleton, Marco Verratti avait d’ailleurs fini par présenter ses excuses dans une vidéo publiée par le PSG. « Je voulais m’excuser. Mon agent s'est trompé. Il a fait des déclarations qui ne reflètent pas ce que je pense de ce club. Le PSG est un club qui m'a tant donné et qui me fait avancer », expliquait-il notamment.

« Il est contraint de démentir toutes les rumeurs du mercato »