Mercato - OM : Il ne veut pas racheter l’OM à McCourt, voilà pourquoi

Thibault Morlain

Pour remplacer Cazoo en tant que sponsor, l’OM a annoncé un accord avec le groupe CMA-CGM, présidé par Rodolphe Saadé. Il n’en fallait pas plus pour faire repartir le feuilleton de la vente du club phocéen pour un tour. Certains y ont vu là une première avancée en vue d’un rachat par Saadé. Ce dernier a alors démenti tout intérêt à prendre le club de Frank McCourt. Et voilà pourquoi il a adopté une telle position.

A partir de juillet 2023, l’OM aura un nouveau sponsor, le groupe CMA-CGM. Il y a quelques jours, un accord a été annoncé entre les deux entités. Mais suite à cette annonce, de nouvelles rumeurs sont apparues à propos de la vente du club de Frank McCourt. Il était alors expliqué que Rodolphe Saadé, patron du groupe CMA-CGM, pourrait à terme reprendre l’OM. Cela ne sera finalement pas le cas.

Mercato - OM : Un accord est annoncé, coup de tonnerre pour la vente du club ? https://t.co/AraQ4WfsOK pic.twitter.com/o8Kkb7m0wA — le10sport (@le10sport) November 16, 2022

Saadé pas intéressé par l’OM

Et ce n’est autre que Rodolphe Saadé en personne qui a démenti un possible rachat de l’OM. En effet, au micro de France Inter , il a expliqué : « Un rachat de l’OM ? Non. Mon intention est de mettre ce partenariat en place, de le développer avec l’OM et je pense que ça fait beaucoup de sens (...) Pour l’OM, c’est un partenariat stratégique qu’on met en place et je pense que ça suffit ».



« Ce n'est jamais d'actualité et je ne sais pas pourquoi dans le monde actuel, on a cette nécessité permanente de faire passer tous les messages sans vérifier ou chercher à faire des polémiques qui sont alimentées par les réseaux sociaux. Le message est clair : il n'y a rien. C'est même tout le contraire », expliquait même Pablo Longoria, président de l’OM, en conférence de presse.

Des craintes en cas de rachat de l’OM