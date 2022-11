Mercato - OM : McCourt prépare une surprise, le voile se lève sur la vente du club

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le mystère autour de la vente possible de l'OM et du départ de Frank McCourt continue de faire parler à Marseille. Volonté de passer la main ou rumeurs infondées ? Depuis plusieurs mois, certains journalistes affirment que le club pourrait entrer dans une nouvelle ère prochainement. Et l'accord conclu avec CGA CGM pourrait en être le point de départ.

L'avenir incertain de Frank McCourt figure encore en très bonne place dans l'actualité marseillaise. Présent à l'OM depuis 2016, l'Américain continue d'affirmer qu'il souhaite rester propriétaire du club. Mais en coulisses, certaines opérations pourraient laisser penser à une passation de pouvoir. Sur les réseaux sociaux, Daniel Riolo avait affirmé que l'accord de partenariat entre l'OM et le groupe CMA CGM pourrait être le point de départ d'un long processus, qui pourrait déboucher sur le départ de McCourt et la vente du club.

Le groupe CGA CGM nie tout en bloc

PDG du groupe CGA CGM, Rodolphe Saadé a annoncé qu'il s'agissait d'un simple partenariat et non pas d'un rachat de l'OM. « Un rachat de l’OM ? Non. Mon intention est de mettre ce partenariat en place, de le développer avec l’OM et je pense que ça fait beaucoup de sens (...) Pour l’OM, c’est un partenariat stratégique qu’on met en place et je pense que ça suffit » a-t-il déclaré au micro de France Inter. Mais pour Daniel Riolo, il se passe bien des choses en coulisses.

« Je me pose la question, légitimement du pourquoi de cette notoriété qui grandit »,

« Rodolphe Saadé est un milliardaire très proche d'Emmanuel Macron. Il est en train, médiatiquement de sortir du bois, ça fait quelques mois qu’on parle de lui. Sa notoriété est en train de grandir. Je me pose la question, légitimement du pourquoi de cette notoriété qui grandit, de cette arrivée sur la pointe des pieds à l’OM. Mais je répète, tout le monde nie, lui le premier, les gens dans les milieux autorisés comme on dit. Donc je m’en tiendrai à ça pour l’instant, parce qu’évidemment si je le dis c’est pas parce que j’ai juste entendu… C’est parce qu’on m’a dit. Donc on va encore attendre quelques jours, quelques semaines, et puis dès que j’aurai des nouvelles billes, je les proposerai » a confié le journaliste au micro de RMC ce mardi.

Vézirian se pose aussi des questions