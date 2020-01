Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Ronaldo... Mbappé fait une confidence sur son avenir !

Publié le 22 janvier 2020 à 17h45 par B.C.

Étincelant avec le PSG, Kylian Mbappé risque d’animer le prochain mercato estival. Interrogé sur son plan de carrière, et la possibilité de suivre les traces de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, le Français se montre lucide…

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé apparaît comme la grande priorité du Real Madrid. Florentino Pérez devrait faire le forcing l’été prochain pour mettre la main sur l’international français, qui se montre énigmatique au moment d’évoquer son avenir, comme ce fut le cas lors de son interview pour la BBC mardi : « Nous sommes en janvier, c’est le money time de la saison. Imaginez que je réponde à votre question et que je dise quelque chose. Tout le monde en parlerait et ce n’est pas bon pour le PSG. (…) Je dois rester calme et rester concentré sur le PSG. Après cela, à la fin de la saison, nous verrons ». Ce mercredi, Kylian Mbappé s’est cette fois-ci prononcé dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport , et le natif de Bondy avoue qu’il se voit bien s’inspirer de Cristiano Ronaldo pour son avenir.

«Sans rien vouloir enlever à Messi, je dois forcément m'inspirer de la carrière de Ronaldo»