Mercato - PSG : Messi révèle ses échanges avec Neymar avant son transfert

Publié le 8 novembre 2022 à 20h15

Pierrick Levallet

Fidèle au FC Barcelone pendant la majeure partie de sa carrière, Lionel Messi a quitté le club catalan en 2021 pour rejoindre les rangs du PSG. L’Argentin a d’ailleurs fait quelques révélations au sujet de son transfert dans la capitale. Et ces dernières impliquent Neymar, mais aussi Angel Di Maria et Leandro Paredes.

Lors de l’été 2021, le PSG a très certainement réalisé l’un des plus gros coups de l’histoire. Alors que personne ne voyait Lionel Messi jouer ailleurs qu’au FC Barcelone en Europe, le club de la capitale a profité de l’échec des négociations pour la prolongation de l’Argentin. Leonardo a fini par convaincre La Pulga de rejoindre Neymar, Kylian Mbappé et Angel Di Maria dans l’effectif de Mauricio Pochettino.

«Ils m’ont ouvert les bras»

Dans sa biographie écrite par le journaliste Guillem Balague, Lionel Messi a notamment avoué que Neymar, Angel Di Maria et Leandro Paredes lui ont tout de suite ouvert la porte pour son arrivée : « Quand mon père a commencé à parler avec Leonardo, Neymar l’a su. J’ai commencé à discuter avec lui, aussi avec Di Maria et Paredes à propos de la possibilité de venir à Paris. Ils m’ont ouvert les bras et sont restés en contact constant, en attendant que ça se fasse. »

Di Maria et Paredes transférés une saison après l'arrivée de Messi

Finalement, Lionel Messi n’aura évolué que très peu de temps avec Angel Di Maria et Leandro Paredes. Les deux joueurs se sont envolés du côté de la Juventus cet été. Le septuple Ballon d’Or, qui réalise une deuxième saison de grande classe jusqu’à présent, est cependant resté très proche de Neymar.