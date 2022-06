Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Mondial… Les grandes ambitions de Di Maria pour son transfert

Publié le 25 juin 2022 à 20h15 par Thomas Bourseau

Le FC Barcelone ou la Juventus ? Le suspense est à son comble en ce qui concerne le futur club d’Angel Di Maria qui pourrait, après avoir quitté librement le PSG, rejoindre Rosario Central. Pour autant, sa décision sera encouragée par un objectif clair : le Mondial au Qatar en novembre prochain.

Sans club depuis son départ du PSG, Angel Di Maria semble avoir l’embarras du choix pour son prochain challenge. Âgé de 34 ans, El Fideo pourrait rebondir au FC Barcelone ou bien à la Juventus, deux options qu’il n’a pas écarté pour ESPN au cours d’une entrevue avec le média argentin. Cependant, le dénouement de cette opération ne semble pas être imminent et le mystère reste entier concernant l’identité de son futur club. Pour l’heure, la concentration de Di Maria est focalisée sur ses vacances avec sa famille. Mais très bientôt, Angel Di Maria prendra une décision finale, de concert avec ses proches, pour sa prochaine destination qui pourrait être Rosario Central, le principal intéressé n’ayant pas mis de côté cette opportunité.

« Le seul qui est sûr d’être là, c'est (Lionel) Messi »