Mercato - PSG : Messi lâche un conseil à Neymar pour son retour au Barça

Publié le 21 février 2020 à 4h30 par T.M.

Alors que Neymar ne semble toujours pas avoir oublié le FC Barcelone, le joueur du PSG peut compter sur les conseils de Lionel Messi pour revoir la Catalogne.

L’été dernier, faute d’accord entre le PSG et le FC Barcelone, Neymar n’a finalement pas pu retrouver les Blaugrana. Reparti pour une 3ème saison avec le club de la capitale, le Brésilien est pleinement impliqué dans le projet parisien. Néanmoins, un retour en Catalogne reste d’actualité pour le joueur de 28 ans. A Barcelone, Lionel Messi attend d’ailleurs toujours Neymar et les bras ouverts. La Pulga lui a d’ailleurs donné quelques conseils.

« S’excuser serait le premier pas pour tenter de revenir »

Après avoir évolué ensemble entre 2013 et 2017, Lionel Messi et Neymar pourraient donc prochainement se retrouver au FC Barcelone. Et pour aider le Brésilien, le sextuple Ballon d’Or lui a d’ailleurs conseillé de s’excuser. « Neymar a énormément envie de revenir, il a toujours été désolé. Il a fait énormément pour revenir et s’excuser serait le premier pas pour tenter de revenir », a confié Messi pour Mundo Deportivo.