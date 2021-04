Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Barça... Un terrible scénario se profile pour Neymar !

Publié le 13 avril 2021 à 19h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Neymar a trouvé un accord pour prolonger avec le PSG jusqu'en juin 2026. Toutefois, d'après la presse espagnole, la star brésilienne ne devrait jamais signer ce bail, mais plutôt attendre l'été 2022 pour rejoindre Lionel Messi gratuitement au FC Barcelone.

Pour s'offrir les services de Neymar à l'été 2017, le PSG a cassé sa tirelire et a payé sa clause libératoire de 222M€. Engagée jusqu'au 30 juin 2022, la star brésilienne a déjà trouvé un terrain d'entente avec sa direction pour prolonger. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Neymar a donné son accord pour étendre son bail avec le PSG jusqu'en 2026. Mais à en croire José Alvarez, le numéro 10 pourrait finalement tourner le dos à Paris pour retrouver Lionel Messi et le Barça dans un an.

Neymar voudrait rejoindre le Barça et Messi gratuitement en 2022

Selon les informations de José Alvarez, journaliste d' El Chiringuito , le PSG et Neymar ont bel et bien trouvé un accord financier. Toutefois, le Brésilien n'aurait toujours pas parachevé un nouveau contrat avec le club de la capitale, et il pourrait ne jamais le faire. En effet, Neymar penserait à faire son retour au FC Barcelone à l'issue de son bail le 30 juin 2022. De cette manière, le Barça n'aurait aucune indemnité de transfert à payer et il pourrait retrouver son grand ami Lionel Messi.