Mercato - PSG : Le terrible aveu de Lionel Messi sur le Barça !

Publié le 31 octobre 2021 à 14h45 par D.M.

Présent depuis août dernier au PSG, Lionel Messi regretterait son départ du FC Barcelone. Mais malheureusement pour lui, le club catalan n'envisage pas son retour pour l'instant.

« Je suis très heureux. Chacun sait comment je suis parti de Barcelone, ça a été très dur, après beaucoup d'années passées là-bas. Mais à peine arrivé ici, je me sens très heureux. J'ai beaucoup d'enthousiasme. J'ai envie que tout ça passe rapidement » confiait Lionel Messi lors de sa présentation en août dernier. Depuis, l’attaquant argentin a foulé la pelouse du Parc des Princes et a inscrit ses premiers buts sous le maillot du PSG, mais ses prestations déçoivent depuis le début de la saison. Et pour cause, selon la presse catalane, Messi ne serait pas épanoui dans la capitale.

Messi souhaitait rester au Barça