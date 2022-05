Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi annonce du changement pour la saison prochaine !

Publié le 30 mai 2022 à 19h15 par La rédaction

Recrue phare du Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival, Lionel Messi a réalisé une saison assez décevante. En effet, le septuple ballon d’or a été beaucoup moins décisif qu’il ne l’a été lorsqu’il était au FC Barcelone, et a reçu de nombreuses critiques. Toutefois, la Pulga est désormais habitué à sa nouvelle vie, et est persuadé que la prochaine campagne se passera mieux.

Arrivé librement au Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival, Lionel Messi aura vécu une saison délicate. S’il a tout de même remporté le titre de champion de France, l’Argentin ne s’est pas montré aussi décisif qu’à son habitude, avec 11 buts et 14 passes décisives, des statistiques qu’il n’avait plus connu depuis ses deux premières années avec le FC Barcelone. Toutefois, alors qu’il a dû découvrir un nouvel environnement, lui qui n’avait jamais connu un autre club que le Barça, le joueur de 34 ans est persuadé que la prochaine campagne sera différente, et possède quelques objectifs personnels.





« Je sais que cette année sera différente »