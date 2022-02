Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi à l'origine d'un énorme retournement de situation pour Mbappé ?

Publié le 28 février 2022 à 14h45 par A.M.

Alors que son entente avec Lionel Messi semble être de plus en plus efficace, Kylian Mbappé souhaiterait poursuivre une saison supplémentaire au PSG pour continuer à profiter de l'Argentin.

Et si Kylian Mbappé revoyait complétement sa position pour son avenir ? Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, au sein de l'entourage de l'attaquant du PSG, l'indécision règne concernant son futur. Sa mère apprécierait qu'il prolonge à Paris et cette option prend de l'ampleur. Selon les informations de L'Equipe , Kylian Mbappé n'est pas insensible aux marques d'affection du Parc des Princes, tout comme à la possibilité de battre le record d'Edinson Cavani en devenant le meilleur buteur de l'histoire du PSG la saison prochaine.

Mbappé veut encore jouer avec Messi