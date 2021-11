Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi a déjà donné sa réponse au Barça pour un retour !

Publié le 20 novembre 2021 à 1h45 par La rédaction

De retour à Paris, Lionel Messi a laissé un message sans équivoque sur les réseaux sociaux. Analyse.

Ces derniers jours, à la faveur de la signature de Daniel Alves à Barcelone, Joan Laporta avait de nouveau évoqué en conférence de presse l’hypothèse d’un retour de Lionel Messi : « Je ne l'exclus pas. C'est ce qui s'est passé avec Dani, qui a déjà déclaré que l'âge n'était qu'un chiffre et qui a également consenti un effort financier important. Vous parlez de deux joueurs spectaculaires, Leo et Andrés. Je ne peux pas prédire l'avenir, ils jouent toujours. Nous les garderons toujours à l'esprit, mais pour le moment, ils ont des contrats avec d'autres clubs. Dans la vie, on ne sait jamais ».

Réponse immédiate…