Mercato - PSG : Mendes, Donnarumma... Pochettino envoie un message fort à ses recrues !

Publié le 12 septembre 2021 à 1h45 par D.M.

Après la victoire de son équipe face à Clermont, Mauricio Pochettino s'est prononcé sur les débuts de Nuno Mendes et de Gianluigi Donnarumma, arrivés cet été, mais aussi de Nathan Bitumazala, formé au PSG.

Cinq matches et cinq victoires pour le PSG. Le club parisien poursuit sa série en Ligue 1 après son très bon match face à Clermont au Parc des Princes (4-0). Mauricio Pochettino a profité de cette rencontre pour offrir sa première titularisation à Gianluigi Donnarumma, arrivé cet été à Paris pour concurrencer Keylor Navas. L’entraîneur du PSG a aussi offert du temps de jeu à Nuno Mendes, dernière recrue estivale, mais aussi à Nathan Bitumazala, jeune milieu de terrain de 18 ans formé au sein du club parisien.

« C'est important de gagner en confiance et de commencer à sentir qu'ils peuvent aider l'équipe »