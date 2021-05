Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Vinicius... Zidane évoque une opération colossale !

Publié le 12 mai 2021 à 15h15 par B.C.

Alors que le nom de Vinicius Jr a été évoqué pour faire partie de l’opération Kylian Mbappé, Zinedine Zidane a été interrogé sur le rôle du Brésilien en vue du prochain mercato.

Lié au PSG jusqu’à l’été 2022, Kylian Mbappé reste la grande priorité du Real Madrid. L’attaquant français n’a toujours pas prolongé son bail et fait attendre Leonardo, voulant pourtant être rapidement fixé en vue de la saison prochaine. Chez les Merengue , on surveille attentivement la situation de Mbappé, et Florentino Pérez chercherait un moyen de convaincre le PSG de lâcher son joyau dès cet été. D’après la presse espagnole, un échange pourrait être envisagé permettant de faire baisser le coût de l’opération, et le nom de Vinicius Jr a notamment été cité. Interrogé sur le sujet en conférence de presse ce mercredi, Zinedine Zidane a toutefois préféré botter en touche.

« Ce n’est pas le moment »