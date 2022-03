Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé sur le départ à cause d'Al-Khelaïfi ? La réponse !

Publié le 22 mars 2022 à 17h15 par A.D.

Selon la presse espagnole, Kylian Mbappé n'apprécierait pas du tout les méthodes de travail de Nasser Al-Khelaïfi et du Qatar. Ainsi, il voudrait quitter le PSG cet été pour fuir cet environnement qui ne lui convient pas. Une information totalement balayée par la presse française ce mardi.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé a déjà un accord de principe avec le Real Madrid pour un transfert libre et gratuit cet été, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Selon les dernières informations d' El Confidencial , le numéro 7 parisien souhaiterait quitter Paris, parce qu'il n'apprécierait pas du tout les méthodes de travail de son président Nasser Al-Khelaïfi et de QSI de manière générale. En effet, Kylian Mbappé compterait fuir le PSG pour ne plus être dans un environnement toxique pour sa carrière de footballeur. Autant d'indiscrétions démenties par Foot Mercato .

Kylian Mbappé ne veut pas quitter le PSG à cause de Nasser Al-Khelaïfi