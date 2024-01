Mercato - PSG : Mbappé se lâche sur son avenir, le Qatar réagit

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG n'a pas perdu espoir dans le dossier Kylian Mbappé. Et ce n'est pas les récentes déclarations du joueur français qui changeront la donne. Le club parisien espère toujours le voir prolonger son contrat et poursuivre l'aventure dans la capitale la saison prochaine, malgré un intérêt du Real Madrid, mais aussi de Liverpool.

Difficile d'y voir clair avec Kylian Mbappé. Lié au PSG jusqu'en juin prochain, le joueur français avait refusé d'étirer son bail l'été dernier. De quoi laisser craindre un départ au Real Madrid. Mais tout au long de l'été, le champion du monde 2018 a refusé de quitter la capitale et il n'est pas certain, non plus, qu'il rejoigne l'Espagne à l'issue de son contrat. En effet, Mbappé ne ferme toujours pas la porte à une prolongation au PSG. Toutes les options sont sur la table.

« Je n'ai pas fait de choix »

« J e n'ai pas fait de choix. Mais de toute façon, avec l'accord que j'ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à préserver l'ensemble des parties et préserver la sérénité du club pour les défis à venir, ce qui reste le plus important donc on va dire que c'est secondaire » a déclaré Mbappé ce mercredi soir après le Trophée des champions (victoire face à Toulouse 2-0). Une sortie, qui a fait réagir en interne.

Le PSG se montre confiant dans ce dossier

Selon le journaliste anglais Ben Jacobs, le PSG se montrerait relativement confiant dans ce dossier, malgré les rumeurs qui envoient Mbappé au Real Madrid ou encore à Liverpool. Certains membres indiquent que la situation est au beau fixe et que la bonne ambiance règne entre les différentes parties. Le PSG espère toujours le voir prolonger son contrat et aurait prévu de revenir vers lui dans les prochaines semaines. Le rendez-vous est pris.