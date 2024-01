Mercato - PSG : Le clan Marquinhos va boucler un transfert à 115M€ ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à se renforcer dans l'entrejeu, le PSG ferait de Bruno Guimarães sa grande priorité pour le mercato d'hiver. Un transfert qui pourrait avoisiner les 115M€, soit le montant de sa clause libératoire. Mais alors que les discussions avec Newcastle s'annoncent délicates, Giuliano Bertulucci, l'agent de l'ancien Lyonnais mais également de Marquinhos, pourrait encore une fois avoir un rôle clé.

Avec la blessure de Gabriel Moscardo, dont la signature n'a pas encore été officialisée, le PSG pourrait bien se mettre en quête d'un nouveau milieu de terrain. Et selon les informations d'ESPN Brésil, le club de la capitale préparerait un énorme coup avec Bruno Guimarães qui dispose d'une clause libératoire estimée à 115M€.

Giuliano Bertulucci est l'agent de Bruno Guimarães

Et pour mener les discussions, le PSG pourrait compter sur un allier de poids avec un certain Giuliano Bertulucci qui n'est autre que le représentant de Bruno Guimarães. L'agent brésilien, qui gère également les intérêts de Marquinhos, est d'ailleurs de plus en plus influent à Paris.

Déjà impliqué pour les transferts de Beraldo et Moscardo

En effet, Giuliano Bertulucci était déjà impliqué dans les transferts de Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo dont il gère les intérêts. Par conséquent, après Jorge Mendes, le PSG a peut-être trouvé un autre allier de poids sur le mercato.