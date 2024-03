Mercato - PSG : Mbappé se fait recaler par une star internationale !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé a déjà acté son départ et prendra la direction du Real Madrid. Un choix qui ne fait pas forcément l'unanimité chez les observateurs, et notamment aux yeux du célèbre acteur américain Viggo Mortensen. Grand fan du Real Madrid, il s'oppose à la signature de Mbappé et explique pourquoi.

Courtisé depuis de nombreuses années par le Real Madrid qui avait tenté de le recruter à plusieurs reprises, Kylian Mbappé (25 ans) va enfin faire le bonheur du club merengue l'été prochain. En fin de contrat avec le PSG, il a informé sa direction qu'il ne prolongerait pas et aurait même déjà trouvé un accord avec le Real Madrid pour débarquer libre cet été.

Mbappé va débarquer au Real

Le capitaine de l'équipe de France va donc devoir trouver sa place la saison prochaine au milieu des autres stars du Real Madrid comme Jude Bellingham, Vinicius Junior ou encore Rodrygo. Et certains fans de l'écurie espagnole voient d'ailleurs d'un mauvais oeil l'arrivée de Mbappé...

« Le Real Madrid n’a pas besoin de Mbappé »