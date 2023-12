Mercato - PSG : Mbappé rejoint par un nouveau joueur de Deschamps ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ibrahima Konaté dispose de plusieurs pistes sur le mercato et a notamment été interrogé il y a peu sur un possible transfert au PSG. Cependant, une tendance n’est pas à un départ de l’international français, actuellement en discussion pour prolonger avec Liverpool comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com.

Désireux de miser davantage sur des joueurs français, Luis Campos a recruté trois joueurs de Didier Deschamps durant le dernier mercato estival, à savoir Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani. D’autres pourraient suivre à l’avenir, et la question d’une arrivée dans la capitale a notamment été posée à Ibrahima Konaté, né à Paris. « Est-ce que je me suis déjà imaginé avec le maillot du PSG ? Dire non, ce serait mentir , reconnaissait le défendeur de 24 ans il y a quelques semaines dans un entretien accordé au CFC. Mais dire que c’est l’un de mes objectifs, non ». Une offensive parisienne serait-elle susceptible de bousculer les plans de Konaté dans les prochains mois ? Cela n’est pas la tendance.

PSG, Liverpool… Pas de doute pour Konaté ?

« Il n'allait jamais dire 'non, je ne veux pas jouer pour le club de ma ville natale’ , analysait en novembre Neil Jones, le journaliste qui couvre l’actualité des Reds sur CaughtOffside. Pour autant que je sache, il n'y a pas d'intérêt concret de la part du PSG, et Liverpool n'en tiendrait pas compte s'il y en avait un. Konate est l'avenir de la défense de Liverpool. Joel Matip ayant atteint la trentaine et entrant dans la dernière année de son contrat, Konate sera le partenaire de Virgil van Dijk en défense s'il peut rester en forme. À 24 ans, il a encore de beaux jours devant lui. Il faut juste qu'il évite les blessures ». Le PSG n’aurait donc pas l’intention de se positionner à moyen terme, tandis que Liverpool n’envisage surtout pas le départ du Français. « Soyons francs, il n'y a pas pléthore de défenseurs centraux de haut niveau dans le football mondial. Liverpool estime avoir fait une bonne affaire en signant Konaté pour moins de 40 millions de livres sterling (40M€) en 2021 et, au vu de la pénurie d'options actuelles, on peut dire qu'il n'a fait que gagner en valeur depuis », confiait Neil Jones. D’ailleurs, un nouveau contrat est à l’étude pour Ibrahima Konaté.

Une prolongation est négociée

Alors que son contrat court jusqu’en juin 2026, les discussions ont été entamées pour la prolongation d’Ibrahima Konaté du côté d’Anfield. D’après les informations exclusives divulguées par le10sport.com, les dirigeants de Liverpool souhaitent que son cas soit traité dans les semaines à venir pour qu’un accord intervienne d’ici la fin de la saison 2023-2024. Konaté est donc loin de rejoindre Kylian Mbappé au PSG.