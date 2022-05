Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé règle ses comptes avec Le Graët après sa prolongation !

Publié le 23 mai 2022 à 22h10 par La rédaction

Avant de prolonger son contrat, Kylian Mbappé a discuté des droits à l’image avec le Paris Saint-Germain, ce qui semble très important pour lui.

S’il ne semblait plus y avoir de doutes quant au fait que Kylian Mbappé rejoigne le Real Madrid à l’issue de son contrat, la situation a finalement totalement changé. En effet, le Bondynois a décidé de prolonger son aventure au Paris Saint-Germain jusqu’en 2025. Si le PSG a dû offrir certaines garanties à l’attaquant sur le plan sportif, les droits à l’image ont également joué un rôle précieux. pas seulement avec le Real Madrid d'ailleurs, puisque ce sujet a également opposé Mbappé à la FFF et notamment au président Noël Le Graët.

« C'est juste donner un droit de regard sur notre nom et ce à quoi il est associé »

En conférence de presse, Kylian Mbappé est revenu sur l’importance des droits à l’image dans sa prise de décision. « Avant ce rassemblement de mars, personne n'a fait un article sur les droits à l'image. Il a fallu ça pour que ça devienne un sujet. Mais on a parlé de projet sportif des mois et d'argent 5 minutes. Le football a changé. Il y a une nouvelle vague qui est arrivée et c'est juste donner un droit de regard sur notre nom et ce à quoi il est associé. Je ne veux pas révolutionner le football, j'ai déjà pas mal de soucis à me faire en gérant ma carrière. Le Président (ndlr : Noël Le Graët) a parlé aussi je crois, mais on va régler ce problème rapidement avec intelligence et respect » a confié le Français, selon des propos relayés par Canal Supporters .