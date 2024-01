Mercato - PSG : Mbappé refroidi par cette annonce en Espagne ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé arrivera au terme de son contrat avec le PSG en juin prochain, mais le Real Madrid est-il toujours autant intéressé par son profil ? Il semblerait que l’engouement soit tombé en Espagne au sujet de l’attaquant français, et un journaliste basé à Madrid confirme cette tendance.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait donc s’en aller libre à cette échéance. Le Real Madrid, qui en avait fait sa priorité absolue des précédentes saisons, est donc logiquement évoqué comme point de chute crédible pour la star du PSG. Et pourtant, il semblerait que le feuilleton Mbappé ne soit plus aussi chaud qu’auparavant dans la capitale espagnole…

« Pas cette folie qu'il y avait avant »

Le correspondant de RMC Sport , Frédéric Hermel, a fait le point sur le dossier Mbappé au Real Madrid dans l’After Foot mardi soir : « Je pense que le Madridisme, c'est à dire le club et les supporters, se sont fait avoir plusieurs fois... Si Mbappé appelle Florentino Pérez en disant qu'il veut venir, ils seront ravis évidemment. Mais, il n'y a pas cette folie qu'il y avait avant », explique-t-il.

« La presse n’en fait pas des tonnes »