Mercato - PSG : Énorme problème révélé pour Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé est-il bien parti pour rejoindre le Real Madrid ? Daniel Riolo jette un gros coup de froid sur cette option pour le capitaine de l’équipe de France, puisqu’il a annoncé sur RMC Sport que le club merengue était désormais mois chaud à l’idée de recruter Mbappé.

Le feuilleton Kylian Mbappé va repartir de plus belle au PSG dans les mois à venir ! La star parisienne arrive au terme de son contrat, et depuis le 1er janvier, est même libre de négocier avec l’équipe de son choix pour un transfert libre l’été prochain. Bien évidemment, le Real Madrid fait figure de grand favori pour récupérer Mbappé l’été prochain, mais est-il toujours autant intéressé par l’attaquant du PSG ?

Mercato - PSG : Le boss a assuré ses arrières avec Mbappé https://t.co/26VgphgrXO pic.twitter.com/5koKLX1Kqh — le10sport (@le10sport) January 3, 2024

Mbappé refroidi par le Real ?

Mardi soir, au micro de l’After Foot sur RMC Sport , le journaliste Daniel Riolo a jeté un sérieux coup de froid sur cette piste pour Kylian Mbappé : « Le désir du Real Madrid qui était très fort il y a encore six mois, mais surtout il y a un an et demi, est beaucoup moins fort aujourd'hui. Donc Mbappé ne se sentant plus désiré comme il a envie de l'être et comme il l'était il y a encore quelques mois, je pense que la vérité c'est qu'il ne sait plus trop quoi faire. Et c'est un vrai problème », indique Riolo.

« Je n’imagine pas Mbappé et Vinicius ensemble »