Mercato - PSG : Mbappé reçoit une proposition pour empêcher son transfert

Publié le 14 octobre 2022 à 02h30

Guillaume de Saint Sauveur

Partenaire de Kylian Mbappé dans le secteur offensif du PSG, Hugo Ekitike a évoqué l’avenir très incertain de l’international français qui envisagerait de claquer la porte du Parc des Princes dès le prochain mercato de janvier. Et Ekitike lance un appel du pied à Mbappé pour le convaincre de rester…

Alors que le divorce entre Kylian Mbappé et la direction du PSG semble inéluctable aux vues des nombreuses révélations de ces derniers jours sur ses envies d’ailleurs, ce feuilleton fait couler beaucoup d’encre. Et même les autres joueurs du club de la capitale ont été invités à s’exprimer sur l’avenir de Mbappé au PSG.

Mercato - PSG : Mbappé réagit à l'énorme bombe lâchée sur son avenir https://t.co/PMB0rZCUHx pic.twitter.com/sxMiJgyNxL — le10sport (@le10sport) October 13, 2022

« Je ne crois pas aux rumeurs »

Achraf Hakimi, proche de Kylian Mbappé, avait nié en bloc les spéculations à son sujet : « La seule chose que je puisse dire, c’est que je suis très ami avec Kylian. Il est très heureux au quotidien. Il n’est pas parti l’an dernier, donc je ne crois pas aux rumeurs actuelles. Nous continuons à travailler et nous ne lisons pas les médias », a confié le latéral droit du PSG. Même son de cloche chez Sergio Ramos : « On n'a pas parlé de ça. C'est vous qui sortez les choses de leur contexte. Lui est concentré sur le club, il est content ici. Je le vois heureux et je pense que c'est le plus important ». Et ce n’est pas tout.

« Un duo avec lui, ce serait pas mal »